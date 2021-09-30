Готовившие теракты в Московском регионе террористы получили сроки до 25 лет колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов в Московском регионе.