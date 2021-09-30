РИА НовостиЭкс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы за превышение расходов на выборыСуд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости.РИА НовостиСаркози не явился на оглашение приговора.News.ruПо данным следствия, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.News.ruВ марте Николя Саркози признали виновным по делу о коррупции.КомпанияЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruPiter.tvПятый каналДума ТВДождьГородовойЦарьградLife.ruРусская ПланетаРоссийская газетаПрофильРамблерRT на русскомСобеседникТелеканал RTVIЭ ВестиИзвестияSputnik Южная ОсетияУтроNewsТК ЗвездаАлтапрессГазета.RuПодробнее о событииЗащита Саркози обжалует приговор по делу об избирательной кампанииРБК07:15Николя Саркози осужден на один год лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампанииЭхо Москвы07:04Бывший президент Франции Николя Саркози обжалует приговор судаLenta.ru06:38Экс-президент Франции Саркози попросил адвоката Эрзога подать апелляцию на приговор судаРИА Новости07:28Что известно о деле Саркози о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 годуТАСС05:47Николя Саркози приговорили к году заключенияBFM.ru05:39Новости на «России 24». Саркози приговорили к году тюремного заключенияSmotrim.ru06:41Показать ещёОценить934Поделиться