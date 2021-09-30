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Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы за превышение расходов на выборы

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Саркози не явился на оглашение приговора.
News.ru
По данным следствия, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
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В марте Николя Саркози признали виновным по делу о коррупции.
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