Предварительно, город был разрушен ударной волной от взрыва небесного тела в 1650 году до н. э. Событие по своей силе можно сравнить с падением Тунгусского метеорита: мощность взрыва достигала 10 мегатонн – в 1 000 раз сильнее, чем при ядерной атаке Хиросимы в 1945 году.
Телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев разговоре с корреспондентом Metaratings.ru отреагировал на критические высказывания норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес Александра Логинова, который выиграл спринт на чемпионате мира 2020 в Антхольце.