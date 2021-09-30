Ученые рассказали о космической катастрофе, которая могла быть описана в Библии

Предварительно, город был разрушен ударной волной от взрыва небесного тела в 1650 году до н. э. Событие по своей силе можно сравнить с падением Тунгусского метеорита: мощность взрыва достигала 10 мегатонн – в 1 000 раз сильнее, чем при ядерной атаке Хиросимы в 1945 году.