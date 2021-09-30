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Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы за превышение расходов на выборы

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах.
Взгляд.ру
Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.
РИА Новости
В марте Саркози уже приговорили к году тюрьмы и двум годам условного срока по делу о коррупции и злоупотреблении положением.
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