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Экс-президента Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в Батуми, задержан.
ТАСС
Гарибашвили не раскрыл подробности задержания бывшего президента, но отметил, что силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили с Украины в Грузию.
Forbes
Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года, когда покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий.
ТАСС
Бывший президент в пятницу написал на странице в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда.
ТАСС

С чего всё началось

В Грузии задержали Саакашвили
Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя. Владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии.
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