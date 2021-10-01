Konami извинилась за провал eFootball 2022 и пообещала исправить игру

Команда уже пообещала выпустить большое обновление в октябре — что оно привнесёт, пока неизвестно. eFootball вышла 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК — теперь серия превратится в платформу и будет постоянно обновляться, благодаря чему покупать новые части ежегодно не придётся.