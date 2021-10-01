Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя. Владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии.
Команда уже пообещала выпустить большое обновление в октябре — что оно привнесёт, пока неизвестно. eFootball вышла 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК — теперь серия превратится в платформу и будет постоянно обновляться, благодаря чему покупать новые части ежегодно не придётся.
Работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании "Победа" допустили его столкновение с топливозаправщиком, есть повреждения борта, ущерб оценивают, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Победа".
Видео с церемонии появилось в Telegram-канале «Подъем» Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини, которая ранее приняла православие под именем Виктории Романовны.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) 30 сентября разъяснили, что владельцы автомобилей, у которых срок действия диагностических карт заканчивается после 1 октября 2021 года, должны проходить технический осмотр в обычном порядке, установленном законом о техническом осмотре.