РИА НовостиЭкс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизменеЭкс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова.РИА НовостиПолитика подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счёт преступной организации и предательстве родины.Life.ruТогда было опубликовано видео, где Додон получает от Плахотнюка конверт.BFM.ruСамого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruDaily MoscowЦентральная Служба НовостейМИР 24Дума ТВМой БрянскМоя Москва.онлайнREGNUMКП - МолдоваНовый ДеньРБКRT на русскомКапитал страныУралинформбюроReadovka NewsРоссийская газетаНТВВаши новостиЦентральная Служба НовостейiReactorСоюзное ВечеРидусИзвестияPravda.RuНовые ИзвестияРосбалтПодробнее о событииЭкс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизменеГазета.Ruвчера в 13:59Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центраИнтерфаксвчера в 13:42«Дело о кульке» обернулось задержанием экс-президента МолдавииРБКвчера в 14:13Пакет МолдавииКоммерсантъвчера в 16:08Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизменеРИА Новостивчера в 10:12Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в госизменеLenta.ruвчера в 10:04Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизменеИзвестиявчера в 09:59Показать ещёОценить1,3KПоделиться