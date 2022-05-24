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Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова.
РИА Новости
Политика подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счёт преступной организации и предательстве родины.
Life.ru
Тогда было опубликовано видео, где Додон получает от Плахотнюка конверт.
BFM.ru
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы.
РИА Новости

Подробнее о событии

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Интерфаксвчера в 13:42
Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в госизмене
Lenta.ruвчера в 10:04
Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене
Газета.Ruвчера в 13:59
Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене
РИА Новостивчера в 10:12
«Дело о кульке» обернулось задержанием экс-президента Молдавии
РБКвчера в 14:13
Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизмене
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