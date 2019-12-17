с чего всё началось

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей под председательством председателя Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

Авто Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора С 1 января 2020 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России.

Происшествия Прокуратура Киева назвала россиянина организатором покушения на Соболева Организатор предоставил исполнителю информацию о Соболеве, его рабочем и домашнем адресах, образе жизни, обеспечил огнестрельным оружием, транспортным средством и финансировал его расходы, связанные с подготовкой к совершению преступления.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".

Происшествия В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Общество Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Шоу-бизнес Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринке в ее доме стал Брэд Питт.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Хоккей Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Общество Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Футбол Семак продлит контракт с «Зенитом» Главный тренер Зенита Сергей Семак останется в клубе еще на один сезон, сообщает Спорт день за днем.

Происшествия Главу «Единой России» Переславля задержали за убийство таксиста Глава фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин рассказал, что убитым является таксист Павел Чередняков, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре 2019-го.