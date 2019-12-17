Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей под председательством председателя Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
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с чего всё началось
Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa
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ИноСМИ05:39

Подробнее о событии

Судебные процессы в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

ТАСС07:16

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Газета.Ru05:02

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

RT на русском03:28

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

РИА Новости03:19

Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

Известия03:32

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

РБК02:57

Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Lenta.ru02:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:04, Ашберн

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

КП - Беларусь05:34
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
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