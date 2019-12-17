с чего всё началось

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей под председательством председателя Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

Экономика В России придумали способ увеличения пенсии Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Технологии Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук отмечает день рождения Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Политика Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.

Экономика Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу.

Общество Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные.

Происшествия Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.

Армия и оружие Китай получил первый китайский авианосец Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи "Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.

Происшествия Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.