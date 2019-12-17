Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей под председательством председателя Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
Читать в источнике
Комментировать667
с чего всё началось
Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa
.
ИноСМИ05:39

Подробнее о событии

Судебные процессы в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

ТАСС07:16

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета04:08

Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Lenta.ru02:40

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

РИА Новости03:19

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Газета.Ru05:02

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

РБК02:57

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

RT на русском03:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

КП - Беларусь05:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Экономика

В России придумали способ увеличения пенсии

Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана.
ФедералПресс вчера в 04:04
Политика

Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
Новостной фронт 05:19
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук отмечает день рождения

Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Хоккей

«Куньлунь» дома разгромил «Адмирал»

Матч ТВ 08:49
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
Политика

Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Lenta.ru 08:50
Политика

Посол Бристоу: Подозреваемые по делу Скрипалей должны подвергнуться судебному преследованию на британской территории

Л.Бристоу добавил, что в Британии хотели бы иметь уверенность, что случай с отравлением Скрипалей не повторится в будущем, подчеркнув, что этот вопрос адресован не только российскому президенту.
Эхо Москвы 09:32
Наука

Перец чили на 23% снижает риск преждевременной смерти

ToDay News Ufa 08:26
Экономика

Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года

Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу.
Российская газета 10:08
Общество

Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные.
Авторадио 00:28
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Газета.Ru 08:48
Политика

Названа новая дата переговоров России и Украины по газу

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря.
Lenta.ru 09:36
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
iReactor 08:50
Происшествия

Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Известия 04:45
Авто

Nissan планирует обновить линейку своих кроссоверов

Наконец, в 1-й половине 2021 г. будет представлен совершенно новый электрический кроссовер, созданный на базе концепт-кара Nissan Ariya.
UsedCars.ru 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первез Мушарраф
Пакистанский военный деятель
Военный, политический и государственный деятель Пакистана. Генерал, бывший президент Пакистана, пришёл к власти в 1999 году в результате бескровного государственного переворота.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное