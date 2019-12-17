Политика
Российская газетаЭкс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей под председательством председателя Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
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с чего всё началось
Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa.ИноСМИ05:39
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
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