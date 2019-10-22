Общество
РИА НовостиЭкс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Представитель 39-го президента США сообщила, что 95-летний Картер получил травму, упав в своем доме в штате Джорджия.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
Армия и оружие
РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии
США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.
ТАСС 14:09
Экономика
В мировой экономике нашли новый пузырь
Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки.
Lenta.ru 13:38
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
RT на русском 02:13
Политика
Россия, Украина и ЕК провели в Брюсселе консультации по транзиту газа
В пресс-релизе министерства сообщается, что замминистра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина.
Национальная служба новостей 08:30
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Происшествия
В Твери завершили расследование дела о гибели 13 человек в ДТП
RuNews24.ru вчера в 03:34
Общество
Ученые объяснили причины симпатии женщин к психопатам
Вечерняя Москва 01:40
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews 05:09
Общество
РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых
Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.
Daily Storm 12:54
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 16:41
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Metaratings 07:03
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Здоровье
Эксперты выяснили, чем грозит полный отказ от сахара
Эксперты рассказали, чем человеку грозит полный отказ от сахара.
Актуальные Новости 19 октября в 14:11
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда 06:35
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Здоровье
Названы молочные продукты, провоцирующие рак простаты
Некоторое время назад ученые назвали несколько молочных продуктов, которые могут спровоцировать онкологию простаты. такими продуктами оказали молоко, сыр и масло.
HotGeo 08:48
Политика
Партия Трюдо победила на выборах в канадский парламент
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, которые состоялись 21 октября, свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии после обработки 99,09% бюллетенй.
Rambler News Service 03:12
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Игры
Новые факты о Star Wars Jedi: Fallen Order – возможный шедевр
Второй режим позволит иметь 60 кадров в секунду при разрешении 1080 р. Тем не менее создатели не утверждают, что Star Wars Jedi: Fallen Order будет всегда иметь стабильные 60 FPS, но акцентируют внимание на том, что старались приблизиться к этому достаточно близко.
Goroday.ru 20 октября в 18:58
Общество
Суд в Киеве снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова
Московский Комсомолец 11:50