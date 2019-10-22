Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Представитель 39-го президента США сообщила, что 95-летний Картер получил травму, упав в своем доме в штате Джорджия.
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Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Газета.Ru07:50

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

РИА Новости07:43

Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

ТАСС07:51

Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза

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Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован

RT на русском07:57

В США госпитализировали экс-президента Картера с переломом таза

Известия08:20

Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Российская газета08:20
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
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