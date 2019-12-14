Политика
RT на русскомЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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Футбол
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Музыка
Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Наука
В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов
Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Теннис
Медведев сразится с Фоньини в финале турнира в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии подходит к концу представительный теннисный турнир.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Космос
Часть российских космонавтов не полетят на Луну из-за веса
Стало известно, что российским космонавтам ввели ограничения по весу для полетов на Луну.
Здоровье
Врачи главной детской больницы Башкортостана написали письмо Путину
Почему ради статистики российские врачи идут на должностные преступления Авторы открытого письма рассказали о проблемах больницы.
Гаджеты
Samsung продала уже миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Перед запуском в продажу складного смартфона компания Samsung столкнулась с проблемами, связанными с экраном.
Авто
Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер
Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
Общество
В Новом Орлеане объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки
Кто стоял за кибератакой и когда все системы смогут вернутся к штатному режиму пока неясно.
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.