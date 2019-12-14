Политика
Политическая ЭкспертизаЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Следователи военной прокуратуры обыскали дом бывшего главы страны и нашли у него крупные денежные суммы, в том числе в иностранной валюте.
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Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Хедлайнеры турнира UFC 245, Камару Усман и Колби Ковингтон, разделят на двоих один миллион долларов.
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Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $4,5 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Власти США вводят санкции в отношении иранского ядерного объекта «Фордо».
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Митинг по случаю председательства Грузии в СЕ проходит в Тбилиси
В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.
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38 лет составляет естественная продолжительность жизни людей
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
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Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
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Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде
Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
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Весной этого года компания Mitsubishi представила на рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
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В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Наука
На «ВУЗПРОМЭКСПО» наградили лучших молодых предпринимателей страны
12 декабря 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» в рамках VI Ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО – 2019» завершился финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей, где сотни студентов и молодых специалистов представили свои лучшие проекты в различных отраслях промышленности.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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Яна Рудковская на днях побывала с мужем Евгением Плющенко и сыном на съемках программы «Вечерний Ургант».
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Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
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Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в котором по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.