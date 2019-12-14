Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Следователи военной прокуратуры обыскали дом бывшего главы страны и нашли у него крупные денежные суммы, в том числе в иностранной валюте.
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Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

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Осужденному за коррупцию экс-президенту Судана сократили тюремный срок в пять раз

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Коммерсантъ05:00

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Суд приговорил бывшего президента Судана за коррупцию

РБК05:09

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

RT на русском05:18

В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

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