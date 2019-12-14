Политика
Политическая ЭкспертизаЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Следователи военной прокуратуры обыскали дом бывшего главы страны и нашли у него крупные денежные суммы, в том числе в иностранной валюте.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Футбол
Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Политика
Россия оценила заявление МИД Украины о введении миссии ООН в Донбасс
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о планах ввода контингента ООН в неподконтрольные районы Донбасса.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
Общество
МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи
На крупнейшем острове Фиджи, расположенном в группе Вити-Леву в Тихом океане, вспыхнула эпидемия кори. Она затронула юг острова Вити-Леву.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Хоккей
Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала по хоккею
Россия обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Гаджеты
С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»
Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Единоборства
RCC 7. Штырков проиграл Эномото, потерпев первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Авто
Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Общество
Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний
Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Политика
Зеленский создал формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять составляющих благополучия страны и ее дальнейшего развития.