Политика
Политическая ЭкспертизаЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Следователи военной прокуратуры обыскали дом бывшего главы страны и нашли у него крупные денежные суммы, в том числе в иностранной валюте.
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Футбол
Колосков: Гинера отстранили от футбола в соответствии с регламентом
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер за свои высказывания по судейству был отстранен комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в соответствии с регламентом, заявил РИА Новости почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Политика
Поклонская ответила на протесты Украины из-за визита крымчан в Сербию
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала протест МИДа Украины из-за визита в Сербию крымской делегации "пустыми и никому не нужными письмами".
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Авто
FAW готовит для России две новинки
Компания FAW в 2020 году планирует вывести на российский рынок седан C-класса и абсолютно новый кроссовер.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Политика
В ДНР оценили заявление Авакова о роспуске Народной милиции республики
Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости роспуска Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для проведения выборов в Донбассе.
Политика
Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
Спорт
Путин тайно наградил орденом министра спорта России
Президент РФ Владимир Путин секретным указом наградил орденом Александра Невского министра спорта РФ Павла Колобкова.
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Наука
Определен естественный предел жизни человека
В июне 2017 года канадские ученые сообщили, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 года, где максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, а абсолютный предел — в 125 лет.
Здоровье
Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры
Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Песков рекомендовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому жать руку Президенту РФ Владимиру Путину, не затрагивая вопрос возвращения Крыма.