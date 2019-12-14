Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Следователи военной прокуратуры обыскали дом бывшего главы страны и нашли у него крупные денежные суммы, в том числе в иностранной валюте.

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

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