Политика
КоммерсантъЭкс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами
Опыт бывшего главы государства сможет принести «очевидную пользу в рамках работы Совета федерации», добавил он. Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
Здоровье
На Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 55,6% превысила эпидпорог
На Украине заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.
Армия и оружие
В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Футбол
Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.
Здоровье
Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Как сообщили эксперты в интервью газете "Известия", преступники, специализирующиеся на хищениях денег со счетов, придумали новой способ мошенничества.
Авто
В России отзывают Renault Logan и Sandero
В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
Здоровье
Предоставление бесплатного пакета медуслуг обсудил премьер Украины
Украинцы смогут пользоваться бесплатными медуслугами в рамках программы медицинских гарантий, которая начнет действовать 1 апреля.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Авто
Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Происшествия
В Башкирии на улице нашли двухлетнего ребенка с обморожением
Женщина тут же бросилась на улицу и обнаружила ребенка во дворе частного дома без верхней одежды с сильным переохлаждением.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции
Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наука
Учёные выяснили, как остановить старение и диабет
Экономика
Глава ФРС США: коронавирус может навредить экономике всего мира
Руководитель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл рассказал о рисках для мировой экономики.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Происшествия
В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка
В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу.
Политика
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.
Политика
СМИ узнали, как США и ФРГ следили за секретными переписками 130 стран
Центральное разведывательное управление США через швейцарскую компанию по шифровке сообщений свыше 50 лет следило за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств, говорится в расследовании, опубликованном во вторник в онлайн-версии газеты Tribune de Geneve.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Единоборства
Емельяненко решил готовиться к бою с Исмаиловым в клубе «Ахмат»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко собирается готовиться к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова в грозненском бойцовском клубе «Ахмат».
Общество
Солдатам-срочникам могут установить оклады
Если предложенный закон будет принят, с 1 октября оклад солдата-срочника поднимется аж на 86 ₽ и составит 2086 ₽. Законопроектом предусмотрен ряд дополнительных выплат, связанных с выполнением задач с риском для жизни и здоровья срочника в мирное время.