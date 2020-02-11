Политика
РБКВ Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
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Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Энергетика
Болгария попросила у России скидку на газ
Болгария с начала 2020 года получает газ из «Турецкого потока» — газопровода, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Экономика
Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене
Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Армия и оружие
В Кремле считают недопустимым вольготное поведение боевиков в Идлибе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надо пресекать любую террористическую активность в Идлибе.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Происшествия
Бывшим полицейским назначили длительные сроки
Политика
Украина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Общество
В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
Первая вакцина от нового коронавируса может быть создана через 1,5 года, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
МИД РФ: Киев не выполнил ни одного положения Минских соглашений
Ни одно из положений Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины не выполнено, заявил МИД России 11 февраля в комментарии к пятой годовщине заключенных соглашений, опубликованном на сайте ведомства.
Футбол
Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Интернете опубликовали первые изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», которого называют «Русский Прадо».
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Происшествия
Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения
Люблинский суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).