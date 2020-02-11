Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов

Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. Об этом 11 февраля сообщил депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
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с чего всё началось

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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«Сенаторы должны быть выборными, а не пожизненными»: мнение депутата

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Коммерсантъвчера в 17:48

В Конституцию впишут право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

РБКвчера в 09:24
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