Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов

Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. Об этом 11 февраля сообщил депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
Читать в источнике
Комментировать1902

Подробнее о событии

Депутат: экс-президенты смогут отказаться от пожизненного места в СФ

РЕН ТВ14:04

Новеллы к чтению

Российская газета14:57

Экс-президентов предложили наделить правом становиться пожизненными членами Совфеда

ТАСС09:41

Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов

РИА Новости12:27

Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами

Коммерсантъ09:25

В Конституцию впишут право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

РБК09:24

Рабочая группа предложила увеличить президентскую квоту в Совфеде с 17 до 30

Интерфакс04:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:01, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Политика

ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Московский Комсомолец 14:06
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
РИА Новости 15:38
Общество

Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей

«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.
РБК 07:15
Политика

На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Экономика

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
Известия 16:07
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv вчера в 11:17
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Privet-Rostov.ru 10:46
Общество

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС вчера в 03:30
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
REGNUM 07:19
Шоу-бизнес

Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

REGNUM 07:09
Хоккей

«Ак Барс» отыгрался в концовке, но уступил «Авангарду» по буллитам

Чемпионат 14:12
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия 04:40
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Футбол

Неймар сменил имидж и постригся налысо

Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду.
Metaratings вчера в 15:14
Гаджеты

В России смартфоны Xiaomi и Redmi подешевели ко Дню влюбленных

В России мобильные аппараты Redmi и Xiaomi предлагаются по скидке в рамках акции «Подарки любимым», приуроченной ко Дню влюбленных.
OAnews 09 февраля в 01:24
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Что происходит 12:06
Общество

В ВОЗ назвали сроки создания вакцины от нового коронавируса

Ранее ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-2019.
Суть событий 12:11
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan проходит зимние тесты

В моторную линейку Volkswagen Tiguan 2021 войдут силовые агрегаты от нового Golf, на которых снижены выбросы СО2.
ГЛАС.RU 08:35
Общество

В Италии обанкротилась вторая авиакомпания страны

Air Italy планировала стать основной авиакомпанией Италии, после того как крупнейший авиаперевозчик страны Alitalia в 2017 году объявил о начале процедуры банкротства и с тех пор не выходил из кризиса.
Красная весна 15:39
Происшествия

ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро

Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Московский Комсомолец Чита 08:20
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости 10:21
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Наука

Совместимая с человеком нить

Главным предназначением подобного материала ученые видят «починку» кровеносных сосудов — так как являющийся структурным белком для таких тканей коллаген одинаков у всех людей и, предположительно, не должен вызывать отторжения.
Индикатор 10:46
Теннис

Карен Хачанов успешно стартовал в Роттердаме

GoTennis.ru 08:56
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК 11:09
Политика

«Академик Черский» направлен на строительство «Северного потока-2»

Pravda.Ru 09 февраля в 23:49
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
Газета Кемерова 00:30
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
Кино

Режиссера вписали в контракт

В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».
Коммерсантъ 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное