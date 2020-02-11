Политика
ИзвестияЭкс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. Об этом 11 февраля сообщил депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
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с чего всё началось
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.РИА Новостивчера в 12:27
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Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
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Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
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Экс-вице-президент США Джо Байден, участвующий в первичных выборах Демпартии, заявил, что главная борьба в президентской гонке еще впереди.
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Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
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Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Игры
На официальном сайте появилась PlayStation 5
В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
Здоровье
Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса
В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Гаджеты
Samsung представил новые Galaxy S20 и складной Galaxy Z Flip
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В начале торговой сессии в среду, 12 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Экономика
Инвестпрорыв совершили 20 российских регионов в 2019 году
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.