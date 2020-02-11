Политика
Газета.RuЭкс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов
В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.
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Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
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Европейский Союз в текущем году планирует провести всю подготовительную работу, связанную с пересмотром Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС.
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Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
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Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
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В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек
В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.
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Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
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В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена
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Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
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Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Армия и оружие
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На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
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