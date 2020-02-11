Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов

В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.
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