Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя

Как стало известно, женщину арестовали сотрудники ФСБ. Согласно имеющейся информации, она является подозреваемой по делу о заказном убийстве следователя СК России Александра Леонова.
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Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве следователя

ТАСС17:08

СК сообщил о задержании экс-прокурора Владикавказа

РЕН ТВ16:11

Экс-прокурор из Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

RT на русском16:46

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РИА Новости16:31

По делу ОПС Гагиева задержана экс-прокурор, подозреваемая в заказном убийстве следователя

Коммерсантъ16:18

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РБК16:51

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Lenta.ru15:07
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Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Общество

В России раскрыли новый канал утечки персональных данных

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
REGNUM 19:26
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
REGNUM 19:57
Шоу-бизнес

Миро назвала Бабкину пластиковой

Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
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Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Технологии

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:32
Космос

На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма

Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
OAnews вчера в 12:10
Политика

Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приветствовала назначение сенатора Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области, отметив, что это энергичный человек, умеющий разговаривать с инвесторами, радеющий за благополучие своего края.
РИА Новости 08:42
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru 16:09
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
РБК вчера в 16:21
Энергетика

Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»

Санкции США против "Северного потока-2" вступят в силу на следующей неделе, но они могут только отсрочить окончательное завершение проекта, пишет Bloomberg.
Expert.ru вчера в 03:41
Футбол

«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" со счётом 6:1.
Чемпионат 11:24
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 06:03
Здоровье

Гороскоп 15 декабря: Рыбам стоит остановиться, Львы воспользуются интуицией

Интуиция поможет Овнам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность — наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками.
Амур.инфо 10:18
Наука

Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Российская газета 08:50
Наука

Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой

МедиаПоток вчера в 11:12
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
Финансы

Спекулянты знают, когда обрушить рубль до 100 «деревянных» за доллар

Снижение ключевой ставки Центробанком оказалось уже пятым в нынешнем году.
Свободная Пресса 02:03
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Культура

Участница шоу «Голос» из Хакасии поблагодарила наставника после выхода в следующий этап

Шанс (г. Абакан) вчера в 11:06
Технологии

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
CNews 12 декабря в 02:21
Общество

Погода в Москве может побить температурный рекорд 133-летней давности

Вечерняя Москва 11:29
Футбол

«Витесс» одержал первую победу после ухода Слуцкого

Чемпионат 16:37
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