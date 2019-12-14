Происшествия
Газета.RuЭкс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя
Как стало известно, женщину арестовали сотрудники ФСБ. Согласно имеющейся информации, она является подозреваемой по делу о заказном убийстве следователя СК России Александра Леонова.
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Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Технологии
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Космос
На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма
Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
Политика
Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приветствовала назначение сенатора Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области, отметив, что это энергичный человек, умеющий разговаривать с инвесторами, радеющий за благополучие своего края.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
Энергетика
Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»
Санкции США против "Северного потока-2" вступят в силу на следующей неделе, но они могут только отсрочить окончательное завершение проекта, пишет Bloomberg.
Футбол
«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге
В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" со счётом 6:1.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Здоровье
Гороскоп 15 декабря: Рыбам стоит остановиться, Львы воспользуются интуицией
Интуиция поможет Овнам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность — наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками.
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Наука
Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Финансы
Спекулянты знают, когда обрушить рубль до 100 «деревянных» за доллар
Снижение ключевой ставки Центробанком оказалось уже пятым в нынешнем году.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
Культура
Участница шоу «Голос» из Хакасии поблагодарила наставника после выхода в следующий этап
Технологии
МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G
Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
Общество
Погода в Москве может побить температурный рекорд 133-летней давности
Футбол