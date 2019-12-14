В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову. Следователи подозревают женщину в причастности к убийству, сообщает 14 декабря пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.

Гаджеты В Mac Pro используются самые дешевые модули По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Экономика ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Фигурное катание Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Политика Путин поздравил сотрудников КамАЗа Владимир Путин принял участие в торжественном митинге рабочих КамАЗа. За плечами прославленного предприятия уже 50 лет.

Происшествия Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которого спасатели нашли спустя 35 часов на морозе между обломками стены, прошел четвертый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.

Здоровье Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.

Политика Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Армия и оружие В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору чая 15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.