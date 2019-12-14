Происшествия

REGNUMREGNUMЭкс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову. Следователи подозревают женщину в причастности к убийству, сообщает 14 декабря пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Экс-прокурор района Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

Газета.Ruвчера в 16:28

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РБКвчера в 16:51

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РИА Новостивчера в 16:31

По делу ОПС Гагиева задержана экс-прокурор, подозреваемая в заказном убийстве следователя

Коммерсантъвчера в 16:18

Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве следователя

ТАССвчера в 17:08

СК сообщил о задержании экс-прокурора Владикавказа

РЕН ТВвчера в 16:11

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Lenta.ruвчера в 15:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ вчера в 00:18
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 13 декабря в 12:08
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Наука

Названы продукты, вызывающие зависимость

Специалисты из Мичиганского университета назвали продукты, которые вызывают зависимость.
МИР 24 03:04
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Спорт

Кулижников стал третьим на 500-метровке на этапе Кубка мира в Нагано

РИА Новости 13 декабря в 03:17
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Спорт

Непряева вышла в финал конькового спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Sport24.ru вчера в 09:14
Происшествия

В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть

В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
RT на русском 03:18
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

Путин поздравил сотрудников КамАЗа

Владимир Путин принял участие в торжественном митинге рабочих КамАЗа. За плечами прославленного предприятия уже 50 лет.
Вести ФМ 13 декабря в 23:11
Политика

Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
РБК вчера в 05:27
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации

Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которого спасатели нашли спустя 35 часов на морозе между обломками стены, прошел четвертый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.
РЕН ТВ 03:06
Здоровье

Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз

По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.
RuNews24.ru 11 декабря в 16:46
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 13 декабря в 08:00
Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245

Sport24.ru 01:57
Культура

Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского

Экспресс газета вчера в 16:10
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Здоровье

Медики рассказали о простом способе проверить здоровье сердца

Довольно часто человек даже не догадывается о том, что у него проблемы с сердцем.
Суть событий вчера в 09:28
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное