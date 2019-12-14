Происшествия
РИА НовостиЭкс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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По делу ОПС Гагиева задержана экс-прокурор, подозреваемая в заказном убийстве следователя
Коммерсантъвчера в 16:18
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