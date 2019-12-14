Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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По делу ОПС Гагиева задержана экс-прокурор, подозреваемая в заказном убийстве следователя

Коммерсантъвчера в 16:18

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РБКвчера в 16:51

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РИА Новостивчера в 16:31

Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве следователя

ТАССвчера в 17:08

Экс-прокурор района Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

Газета.Ruвчера в 16:28

СК сообщил о задержании экс-прокурора Владикавказа

РЕН ТВвчера в 16:11

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Lenta.ruвчера в 15:07
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Археологи впервые нашли шапочки, которые носили в Древнем Египте

Ридус 12 декабря в 05:37
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Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 04:59
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
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«Шахтер» продлил контракт с Мораесом

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Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 04:32
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Политика

В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

РИА Новости 04:43
Футбол

«Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянуть

Поединок «Арсенала» с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье 15 декабря, даст ответ на важный вопрос: надо ли «канонирам» продолжать поиск нового тренера или Фредди Юнгберг – тот, кто нужен клубу.
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Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
РИА Новости 04:55
Экономика

Средства от приватизации госкомпаний направят на их развитие

Правительство рассмотрит идею направить средства от приватизации компаний на их инвестиционные программы, сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
Взгляд.ру 05:13
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

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Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:32
Футбол

ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Неизвестно, как отреагируют на сделку армейские болельщики, для которых 18 лет клуба под руководством Евгения Гинера стали золотой эпохой: шесть чемпионств, семь кубков и суперкубков страны, и первый в истории России Кубок УЕФА.
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В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
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Происшествия

Депутат устроил дебош в ночном клубе и избил гостей в Тверской области

В Вышнем Волочке на Казанском проспекте местный депутат устроил дебош в ночном клубе. Об этом пишет портал «Tverigrad».
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Кино

Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
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В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

РИА Новости 04:55
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru вчера в 13:41
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Lenta.ru вчера в 22:41
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ вчера в 00:18
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