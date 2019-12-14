По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

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