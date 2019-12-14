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РИА НовостиРИА НовостиЭкс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве следователя

ТАСС17:08

СК сообщил о задержании экс-прокурора Владикавказа

РЕН ТВ16:11

Экс-прокурор из Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

RT на русском16:46

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РИА Новости16:31

По делу ОПС Гагиева задержана экс-прокурор, подозреваемая в заказном убийстве следователя

Коммерсантъ16:18

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РБК16:51

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Lenta.ru15:07
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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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Объявлены самые перспективные спортивно-технологические стартапы года

В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошла торжественная церемония награждения конкурса спортивно-технологических стартапов CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge), организованного в рамках национальной независимой премии в области спортивных бизнес-достижений BISPO Awards.
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Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
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Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
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В Японии предложили «заявить о правах» на все Курильские острова

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Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru 14:56
Политика

Во Владикавказе презентовали документальный фильм Николая Бурляева

Во Владикавказе состоялась премьера документального фильма «Отменивший войну». Фильм посвящен московским событиям осени 1993 года.
Осетия-Ирыстон 12:58
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
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Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
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Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском 21:40
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов

Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
32CARS.ru 12 декабря в 01:02
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Авто

Стоит ли покупать новую машину сейчас, или лучше дождаться 2020 года

Многие автолюбители помнят времена, когда январь был чуть ли не лучшим месяцем для покупки новой машины.
АвтоВзгляд вчера в 06:22
Авто

Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva

В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
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Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7

До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
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Хоккей

Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

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Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
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Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF

22-летний американец Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе, победив 14 декабря в Нью-Йорке его обладателя Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде.
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Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора Левченко

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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
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Космос

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

РИА Новости 19:32
Биатлон

Логинов вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира

На второе место благодаря бронзе в спринте и серебру в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия) поднялся российский биатлонист Александр Логинов.
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«Ливерпуль» в полуфинале клубного ЧМ сыграет с «Монтерреем»

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Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
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