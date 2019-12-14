Происшествия
РИА НовостиЭкс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Футбол
Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Футбол
Объявлены самые перспективные спортивно-технологические стартапы года
В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошла торжественная церемония награждения конкурса спортивно-технологических стартапов CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge), организованного в рамках национальной независимой премии в области спортивных бизнес-достижений BISPO Awards.
Футбол
Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Во Владикавказе презентовали документальный фильм Николая Бурляева
Во Владикавказе состоялась премьера документального фильма «Отменивший войну». Фильм посвящен московским событиям осени 1993 года.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов
Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Авто
Стоит ли покупать новую машину сейчас, или лучше дождаться 2020 года
Многие автолюбители помнят времена, когда январь был чуть ли не лучшим месяцем для покупки новой машины.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva
В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7
До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Единоборства
Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF
22-летний американец Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе, победив 14 декабря в Нью-Йорке его обладателя Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде.
Политика
Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора Левченко
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Биатлон
Логинов вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира
На второе место благодаря бронзе в спринте и серебру в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия) поднялся российский биатлонист Александр Логинов.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".