Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РБК16:51

Экс-прокурор из Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

RT на русском16:46

По делу ОПС Гагиева задержана экс-прокурор, подозреваемая в заказном убийстве следователя

Коммерсантъ16:18

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

РИА Новости16:31

Экс-прокурора района Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

ТАСС16:05

СК сообщил о задержании экс-прокурора Владикавказа

РЕН ТВ16:11

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Lenta.ru15:07
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Кино

Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом

На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Газета.Ru 02:03
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Чернокожая балерина Мисти Коупланд обвинила Большой театр в расизме после танца «баядерок» в коричневом гриме.
Телеканал 360° 12 декабря в 07:14
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Армия и оружие

За прошедшие сутки режим тишины в Сирии нарушен 24 раза

Сообщается, что за прошедшие сутки российская сторона зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, в том числе: по пять случаев в провинциях Латакия и Алеппо, десять — в провинции Идлиб и четыре нарушения — в провинции Хама.
REGNUM 16:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru вчера в 05:15
Общество

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Вести.Хайтек вчера в 04:44
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия вчера в 04:28
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 09:40
Политика

Анонсировано заявление США по Афганистану

В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом.
Lenta.ru 18:05
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Киберспорт

Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 05:15
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 06:03
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости 14:24
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
РИА Новости 12 декабря в 13:23
Хоккей

В Белоруссии умер хоккеист Владимир Цыплаков

В Белоруссии умер известный хоккеист Владимир Цыплаков.
РЕН ТВ 16:36
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у подруги

В рамках нового выпуска программы артист откровенно рассказал о том, как пытался завести детей с давней подругой, однако потерял двойню из-за выкидыша.
Дни24 вчера в 09:29
Общество

40 тысяч человек вышли на протест в Риме

Несколько десятков тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии "Лига Севера", министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.
Газета.Ru 17:48
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Российская газета 08:38
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Газета.Ru 14:38
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
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