Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Как отмечается, Тихоокеанский флотский суд решил отправить экс-ректора вуза в колонию на семь лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.
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