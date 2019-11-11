Происшествия
Газета.RuЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Как отмечается, Тихоокеанский флотский суд решил отправить экс-ректора вуза в колонию на семь лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.
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Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
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Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
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Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
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«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
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Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
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На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
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«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS
«Сиэтл Саундерз» стал чемпионом MLS 2019 года.
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СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
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Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
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В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
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В России создан альянс по развитию искусственного интеллекта
Сбербанк создает альянс по по развитию искусственного интеллекта.
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