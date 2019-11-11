Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Как отмечается, Тихоокеанский флотский суд решил отправить экс-ректора вуза в колонию на семь лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Иванца обвиняют в злоупотреблениях на 20 млн руб.
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Оглашен приговор экс-ректору ДВФУ

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Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы

РБКвчера в 19:24
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
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