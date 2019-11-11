Происшествия
Газета.RuЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Как отмечается, Тихоокеанский флотский суд решил отправить экс-ректора вуза в колонию на семь лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Иванца обвиняют в злоупотреблениях на 20 млн руб.
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Защита приговоренного к семи годам колонии экс-ректора ДВФУ будет обжаловать приговор
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