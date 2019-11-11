Происшествия
Газета.RuЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Как отмечается, Тихоокеанский флотский суд решил отправить экс-ректора вуза в колонию на семь лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Иванца обвиняют в злоупотреблениях на 20 млн руб.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Защита приговоренного к семи годам колонии экс-ректора ДВФУ будет обжаловать приговор
Интерфакс - Россиявчера в 20:19
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:53, Ашберн
Общество
Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения.
Газета.Ru вчера в 23:43
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Экономика
Центробанк может упростить продажу санированных активов
Центробанк может упростить продажу санируемых им финансовых институтов – банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости 02:51
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия
Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку
Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку.
РБК 03:46
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Общество
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия вчера в 11:39
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.
Портал Поиск вчера в 11:04
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Авто
Продажи китайских автомобилей выросли в РФ
По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Футбол
Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
РИА Новости 03:16
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева
«Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Спорт день за днем 00:50
Футбол
«Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» и вошёл в топ-4 в Бундеслиге
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион».
Чемпионат вчера в 14:56
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
SM News 02:51
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 вчера в 09:54