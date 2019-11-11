Происшествия

RT на русскомRT на русскомЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
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Экс-ректор ДВФУ приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о растрате

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