Происшествия
RT на русскомЭкс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
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Защита приговоренного к семи годам колонии экс-ректора ДВФУ будет обжаловать приговор
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