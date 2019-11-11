Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате. Остальных фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам заключения.

с чего всё началось

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

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