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Сноуден заявил, что мир становится более здоровым местом на фоне сбоя в работе соцсетей

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден оценил масштабный сбой в работе соцсетей в своем Twitter.
Lenta.ru
- Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, - написал экс-сотрудник АНБ своем Twitter, - на один прекрасный день мир стал более здоровым.
Южный Федеральный
Портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, отмечал, что, как указывается в отчетах пользователей, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени.
Комсомольская правда
Глобальный сбой в работе сервисов, начавшийся 4 октября, длился около семи часов.
News.ru

Подробнее о событии

Сноуден порадовался сбою в работе Facebook
Взгляд.ру17:48
Сноуден: С отключением Facebook и Instagram мир станет здоровее
РЕН ТВвчера в 15:01
Сноуден заявил, что мир становится более здоровым местом на фоне сбоя в работе соцсетей
РИА Новости17:06
Сноуден порадовался масштабному сбою в работе Facebook и Instagram
Life.ruвчера в 16:10
Сноуден: без Facebook и Instagram мир ненадолго стал здоровее
Фонтанка.Рувчера в 15:25
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
ФАНвчера в 15:14
Сноуден оценил масштабный сбой в работе соцсетей
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