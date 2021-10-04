Портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, отмечал, что, как указывается в отчетах пользователей, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени.
"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.
Популярная и информированная японская газета «Майнити симбун» помещает материал под заголовком «Российские СМИ скептически смотрят на премьера Кисиду и не ожидают при нем улучшения японско-российских отношений».
Во время испытаний боеприпас подтвердил свои возможности и ликвидировал предполагаемую цель. infosmi.net Виктор Мураховский прокомментировал испытания ракеты и заявил, что "Циркон" − единственная в мире ракета с такими характеристиками.