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Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.
РИА Новости
Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
РИА Новости
Фразой, которая поможет вывести мошенника на чистую воду, может стать просьба прислать официальную повестку, уверен Игнатов.
РИА Новости
В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона.
РИА Новости
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С чего всё началось

Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой

Как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
Радио Sputnik19:00

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Бывший сотрудник МВД назвал фразы, обличающие телефонных мошенников

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Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой

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