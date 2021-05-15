6-й ежегодный конкурс красоты «Мисс Федерация» состоится в Москве

19 мая в торговой галерее "Модный Сезон" состоится VI-я церемония награждения популярного конкурса красоты "Мисс Федерация", аналогов которому нет, не только в России, но и за рубежом.