Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы
Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
Фразой, которая поможет вывести мошенника на чистую воду, может стать просьба прислать официальную повестку, уверен Игнатов.
В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона.
С чего всё началось
Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой
Как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
Радио Sputnik19:00