Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы
Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.В источнике
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Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой
Как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
Радио Sputnik19:00