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Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.В источнике

С чего всё началось

Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой

Как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
Радио Sputnik19:00

Подробнее о событии

Бывший сотрудник МВД назвал фразы, обличающие телефонных мошенников

RT на русском22:53

Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы

РИА Новости19:10

Раскрыт способ разоблачения телефонных мошенников одной фразой

Комсомольская правда21:19

Экс-сотрудник МВД объяснил, как одной фразой разоблачить мошенника

Телеканал 360°20:52

СМИ: телефонного мошенника можно разоблачить одной фразой

URA.Ru19:53

Бывший сотрудник МВД раскрыл разоблачающие телефонных мошенников фразы

Lenta.ru22:01

Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой

Радио Sputnik19:00
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