Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

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С чего всё началось Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой Как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. Радио Sputnik 19:00