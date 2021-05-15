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Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.В источнике

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Россиянам рассказали, как разоблачить телефонных мошенников одной фразой

Как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
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URA.Ru19:53

Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы

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