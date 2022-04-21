Экс-советник Егора Гайдара, шведский дипломат, специалист по экономике России и Украины Андерс Ослунд дал НАТО советы по поводу того, как Североатлантическому альянсу необходимо действовать по отношению к России.
На внеочередном заседании, которое стартовало около 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), участники рассматривали проект резолюции о "немедленной приостановке статуса РФ в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ".
Российские вооруженные силы установили контроль над административным зданием металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, город окончательно взят, утверждает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram.
Российская актриса Светлана Васильева заявила, что распространенное в социальный сетях фото, представленное как якобы совершенное в селе Бородянка убийство, на самом деле является кадром из сериала «След».