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Экс-советник Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города

Экс-советник Егора Гайдара, шведский дипломат, специалист по экономике России и Украины Андерс Ослунд дал НАТО советы по поводу того, как Североатлантическому альянсу необходимо действовать по отношению к России.
Газета.Ru
Также Осланд потребовал от стран НАТО «как можно быстрее передать все оружие Украине».
ИА Красная Весна
Заключительный «скромный совет» Ослунда для альянса предлагает открыть черноморские порты Украины для «нормального судоходства».
URA.Ru
Британский генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией.
URA.Ru

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Шведский дипломат посоветовал НАТО бомбить российские города
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