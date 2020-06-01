с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером. Напомним, ранее в Миннеаполисе при задержании полицейскими от удушья погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

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