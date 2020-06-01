Политика
ГородовойЭкс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером. Напомним, ранее в Миннеаполисе при задержании полицейскими от удушья погиб афроамериканец Джордж Флойд.
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с чего всё началось
Телеведущий CNN Вольф Блитцер опубликовал в Twitter видеотрывок интервью с экс-советником по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, которая высказала подозрение в адрес России в «причастности к беспорядкам» в США, при этом не приведя никаких аргументов в поддержку своих слов, кроме личной убежденности.Военное дело01:42
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