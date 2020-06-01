с чего всё началось

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

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