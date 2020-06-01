Политика
ИзвестияЭкс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна российская фабрика троллей, передает Fox News.Ферганавчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
Общество
Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час
В американском Вашингтоне решено ввести комендантский час из-за продолжающихся массовых беспорядков.
Свободная Пресса вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
В 2016 году Микелла вместе с мамой и сестрой Сафиной выступила на сцене "Рождественской песенки года", исполнив песню Алсу "Зимний сон".
Вокруг ТВ 19:24
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Космос
Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна
Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
Актуальные Новости 10:04
Космос
Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС вчера в 05:52
Общество
Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго
«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Авто
Немцев хотят «премировать» новыми автомобилями
Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей.
Car.ru 14:11
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Игры
Блогер обнаружил, что качество The Last of Us Part II выросло по сравнению с предыдущими демонстрациями игры
3DNews 04:29
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 15:50
Экономика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год
Сумма налогов, уплаченных в бюджет страны семьей Зеленских в 2019 году, составила 3,6 млн грн. (почти $133,8 тыс.).
Известия 30 мая в 11:16
Спорт
Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз
Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1
Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
МИТ 14:24
Космос
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости 20:14
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Жителям Бурятии придётся носить маски и перчатки до конца года
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к населению.
Информ Полис online 05:57
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Политика
МИД РФ выразил демарш послу Чехии
Посол Чехии в Москве Витезлав Пивонька получил от российской стороны демарш на фоне затягивания Прагой процесса консультаций по улучшению диалога.
ИА Новороссия 13:44