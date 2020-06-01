Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось
Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна российская фабрика троллей, передает Fox News
.
Ферганавчера в 18:35

Подробнее о событии

Почему в США обвиняют в организации протестов Россию и антифашистов

RT на русском18:30

Роднина отреагировала на заявления о «русском следе» в беспорядках в США

Газета.Ru12:10

Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США

Lenta.ruвчера в 21:48

Журналист из США ответил, есть ли российский след в беспорядках

URA.Ru03:49

Экс-советник Обамы считает, что протесты в США организованы по «российской методичке»

ТАССвчера в 23:57

Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам

РИА Новости10:03

Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США

РБКвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
302
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
34
Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
6
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
21
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
194
Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
25
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 17:00
2
Религия

Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня

Православные храмы для прихожан в Москве откроют 6 июня. На богослужениях нужно будет соблюдать социальную дистанцию.
Российская газета 11:31
554
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
6,4K
Происшествия

В Якутии вынесли приговор матери, бросившей детей без еды

Установлено, что женщина ушла из дома, где находились четверо ее детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. без необходимого запаса еды и воды.
РЕН ТВ 21:38
Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
140
Кино

Опубликован трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

Inc-news.ru 30 мая в 14:41
67
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Газета.Ru 11:50
659
Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
134
Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
280
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
666
Технологии

Эксперт рассказал, как реанимировать попавший в воду смартфон

Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона, — приводит слова Красикова агентство "Прайм".
Life.ru 21:24
Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

РИА Новости 20:44
1
Здоровье

В Алтайском крае выявили 71 новый случай COVID-19

Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 31 пациент выписан, один скончался, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 30 мая в 01:58
165
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
71
Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
135
Авто

Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
23
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
6
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru 07:20
6
Общество

СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
18
Политика

Мишустин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в регионах

Двадцать пять регионов России готовы к ослаблению ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 1 июня.
Вечерняя Москва 07:20
89
Футбол

Иван Коновалов: «Вера мне помогает, для меня это важно»

Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.
Евро-футбол.ру 17:56
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

РИА Новости 04:53
79
Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сьюзан Райс
Американский политик
Американский государственный и политический деятель, советник президента США по вопросам национальной безопасности. Согласно французскому журналисту Венсану Жоверу, она - «теоретик нового „морального лидерства США“».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное