с чего всё началось

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 34

Происшествия На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников. 6

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 194

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 25

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 2

Происшествия В Якутии вынесли приговор матери, бросившей детей без еды Установлено, что женщина ушла из дома, где находились четверо ее детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. без необходимого запаса еды и воды.

Политика Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 280

Технологии Эксперт рассказал, как реанимировать попавший в воду смартфон Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона, — приводит слова Красикова агентство "Прайм".

Здоровье В Алтайском крае выявили 71 новый случай COVID-19 Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 31 пациент выписан, один скончался, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 165

Авто Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage. 23

Политика Мишустин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в регионах Двадцать пять регионов России готовы к ослаблению ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 1 июня. 89