с чего всё началось

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы. 2,2K

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,3K

Авто Флагманский седан Toyota Century получил карбоновый обвес В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли.

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 332

Гаджеты Уникальный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России Компания Samsung Electronics сообщила о выхода в России очень необычного телевизора The Sero.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,7K

Гаджеты Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом. 17

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 1,9K

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 42

Общество Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

Общество Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.

Общество В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно. 12

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 159

Происшествия Торговавшую россиянками группировку раскрыли в Израиле В Израиле арестовали преступную группировку, торговавшую женщинами из России и с Украины.

Футбол Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб. 1

Общество Кризис в коронавирус вызвал рост протестных настроений россиян По данным «Левада-центра», впервые за последние полтора года число опрошенных, готовых выйти на митинги и пикеты, достигло рекордных 28%, сообщает «Кавказ Пост». 3

Общество Названа новая группа риска по коронавирусу Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей. 282

Технологии Названа вероятность заражения коронавирусом от смартфона Использование смартфона повышает риск заражения, если прикасаться к нему загрязненной рукой или перчаткой. 12

Общество Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.