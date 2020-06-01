Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

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