с чего всё началось

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 12

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.

Футбол Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.

Армия и оружие National Interest оценил ядерный арсенал Индии в 150–200 единиц Ядерный потенциал Индии в 150–200 боеголовок оценили ученые Ханс Кристенсен и Мэтт Корда из Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, 31 мая сообщает журнал National Interest.

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 20

Происшествия В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 67

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 375

Общество Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса «Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ. 2

Политика Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства. 224

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 450

Технологии На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5 Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении. 2

Общество Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.