Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.
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с чего всё началось
Телеведущий CNN Вольф Блитцер опубликовал в Twitter
 видеотрывок интервью с экс-советником по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, которая высказала подозрение в адрес России в «причастности к беспорядкам» в США, при этом не приведя никаких аргументов в поддержку своих слов, кроме личной убежденности.
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