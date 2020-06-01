Политика
ИзвестияЭкс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.
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с чего всё началось
Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна российская фабрика троллей, передает Fox News.Ферганавчера в 18:35
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В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации
"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
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Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале
1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
Экономика
Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей
В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.
Тульские Известия 11:45
Авто
Haval представил тизеры нового внедорожника в стиле G-Class
Судя по фотографиям, машина имеет некоторое внешнее сходство с последними версиями Mercedes-Benz G-Class.
Car.ru вчера в 03:57
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Здоровье
После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса
Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.
URA.Ru 15:48
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
РИА Новости 14:07
Здоровье
Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками
Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru 08:11
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17
Общество
Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома
Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом.
Известия 07:21
Кино
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", сообщил в своем инстаграме продюсер ленты Джон Ландау.
РИА Новости 10:00
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов
Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
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Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Вести Подмосковья 00:33
Культура
Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34