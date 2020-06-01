с чего всё началось

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации "Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Экономика Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.

Здоровье После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 37

Здоровье Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников. 122

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 88

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,9K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне "Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже. 661

Общество Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером. 441

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 923

Общество Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию. 1

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 3

Политика Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7 Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». 94