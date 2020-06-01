Политика
ИзвестияЭкс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.
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с чего всё началось
Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна российская фабрика троллей, передает Fox News.Ферганавчера в 18:35
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