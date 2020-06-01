с чего всё началось

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела.

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Политика Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 12

Политика Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кино Российский фильм «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии Зоопарк в Японии посадил в кафе плюшевых капибар для соблюдения дистанции Действие фантастического фильма, рассказывающего о противостоянии между человечеством и пришельцами, разворачивается в недалеком будущем. 23

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

Футбол Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой Малафеев отметил, что тренировавший ранее "Зенит" Роберто Манчини не видел Дзюбу в команде. Малафееву нужно было найти Артёму новый клуб.

Общество Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 944

Политика Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей. 4

Происшествия Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 249

Экономика Валютные резервы Саудовской Аравии резко сократились в апреле Валютные резервы Саудовской Аравии в апреле резко сократились второй месяц подряд.

Политика За пересмотр закона об украинизации выступил спикер Верховной Рады В ходе брифинга от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поступило предложение о пересмотре закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного». 5

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 131

Шоу-бизнес Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.

Общество В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. 67

Политика Трамп призвал посадить протестующих на десять лет Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия. 1

Политика Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.

Общество Назван новый способ остановить распространение коронавируса Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса. 5