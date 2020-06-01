с чего всё началось

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.

Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 2K

Экономика Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.

Происшествия В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 16

Происшествия В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2 Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. 1

Происшествия В Петербурге продолжают наращивать объём тестирования на коронавирус По данным Смольного, с 1 марта по 27 мая 2020 года в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавируса 631 тыс. 749 человек. 696

Политика Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории» На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории". 290

Авто На испытаниях заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta Издание speedme.ru со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте» опубликовало шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного универсала Lada Vesta, который запечатлели во время возвращения на завод после тестов. 150

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,6K

Общество В России попросили смягчить ЕГЭ из-за пандемии Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году мягко, чтобы максимально снизить стресс у выпускников в условиях пандемии коронавируса.

Технологии Apple выплатила эксперту $100 тыс. за обнаруженную уязвимость Компания выплатила ему вознаграждение в 100 тысяч долларов, отметив, что до устранения уязвимости не было ни одного случая взлома учетной записи.

Общество Россиянам разрешили не носить маски на пляжах На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,4K

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в DC Голливудский актер Генри Кавилл обсуждает с DC Comics следующий проект, где он может вернуться к роли Супермена, сообщает издание Variety. 9

Финансы Доллар опустился ниже 70 рублей Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. 1

Шоу-бизнес Питт и Джоли воссоединились ради дочери Шайло Родители уважают ее выбор, и Питт не раз говорил о том, что гордится тем, что у него такая смелая и решительная дочь. 9

Экономика Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95% Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки. 3

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

Общество Выплата пенсий с 1 июня меняется С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей. 72