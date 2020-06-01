Политика
Газета.RuЭкс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
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Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна российская фабрика троллей, передает Fox News.Ферганавчера в 18:35
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Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Экономика
Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года
С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.
Бухгалтерия.ру 29 мая в 09:01
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В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии
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REGNUM 03:04
Происшествия
В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
Политика
Путин объявил 24 июня в России нерабочим днем
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 24 июня будет нерабочим днем.
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Общество
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RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
В Петербурге продолжают наращивать объём тестирования на коронавирус
По данным Смольного, с 1 марта по 27 мая 2020 года в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавируса 631 тыс. 749 человек.
REGNUM 29 мая в 03:20
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru вчера в 06:32
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
Авто
На испытаниях заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Издание speedme.ru со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте» опубликовало шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного универсала Lada Vesta, который запечатлели во время возвращения на завод после тестов.
32CARS.ru 30 мая в 05:59
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Общество
В России попросили смягчить ЕГЭ из-за пандемии
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году мягко, чтобы максимально снизить стресс у выпускников в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:24
Технологии
Apple выплатила эксперту $100 тыс. за обнаруженную уязвимость
Компания выплатила ему вознаграждение в 100 тысяч долларов, отметив, что до устранения уязвимости не было ни одного случая взлома учетной записи.
РЕН ТВ вчера в 22:46
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 30 мая в 07:28
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в DC
Голливудский актер Генри Кавилл обсуждает с DC Comics следующий проект, где он может вернуться к роли Супермена, сообщает издание Variety.
NewInform вчера в 03:05
Финансы
Доллар опустился ниже 70 рублей
Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
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Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
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Шоу-бизнес
Питт и Джоли воссоединились ради дочери Шайло
Родители уважают ее выбор, и Питт не раз говорил о том, что гордится тем, что у него такая смелая и решительная дочь.
RuNews24.ru 29 мая в 03:40
Экономика
Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%
Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки.
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Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН 30 мая в 20:21
Авто
Кросс Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили 30 мая в 23:35
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Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
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Выплата пенсий с 1 июня меняется
С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
Общество
Новый этап снятия ограничений: что изменилось с 1 июня
Новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, начинается в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43