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Экс-советник Путина Глазьев предложил ввести экспортные пошлины на биржевые товары

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и экс-советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев предложил бороться с инфляций с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, пишут «Ведомости».
Lenta.ru
В частности, нарастить импортозамещение, что, в свою очередь, позволит насытить рынок товарами и снизить инфляцию уже за счёт роста предложения собственных товаров.
Ведомости
Базовая составляет 15%, величина специфической ставки рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен.
Ведомости
На неделе с 23 по 29 ноября потребительские цены в России выросли на 0,46% по сравнению с предыдущей неделей, что стало самым высоким показателем с начала июля.
Ведомости

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Экс-советник Путина Глазьев предложил ввести экспортные пошлины на биржевые товары
Lenta.ru02:17
Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией как в 1990-е
Ведомостивчера в 11:37
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