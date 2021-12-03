Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и экс-советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев предложил бороться с инфляций с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, пишут «Ведомости».
Базовая составляет 15%, величина специфической ставки рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал Буссе.
Разработанный документ содержит тезисы о том, какие аргументы в беседе с россиянами, СМИ и во время возможных дискуссий приводить в пользу вакцинации и как развенчивать 10 наиболее популярных мифов о ней.