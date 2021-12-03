В РФ сторонники вакцинации против SARS-CoV-2 потребовали открыть данные о COVID-прививках

Сторонники вакцинации против коронавируса обратились к правительству РФ с требованием открыть данные об эффективности и безопасности вакцин, о статистике по побочным эффектам, которые наблюдались после прививки, а также информацию о заболеваемости и смертности от COVID-19 среди вакцинированных.