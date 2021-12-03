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Экс-советник Путина Глазьев предложил ввести экспортные пошлины на биржевые товары

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев предложил бороться инфляций с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, по которым наблюдается рост цен.
Ведомости
Министр ЕЭК предложил за счет дополнительных доходов профинансировать целевые инвестиционные программы.
Ведомости
Базовая составляет 15%, величина специфической ставки рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен.
Ведомости
Полученные средства будут направлены на субсидирование сельхозпроизводителей.
Южный Федеральный

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