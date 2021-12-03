Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев предложил бороться инфляций с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, по которым наблюдается рост цен.
Базовая составляет 15%, величина специфической ставки рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен.
«Две военно-морские базы в Черном и Азовском морях, которые начинает строить Киев в Черном и Азовском морях, окажутся под прицелом российских Вооруженных сил, - если в них будут размещены угрожающие РФ ракетные корабли НАТО», - заявил источник в Генштабе РФ.
Управление Роспотребнадзора Коми рекомендовало главе Сыктывкара - руководителю администрации города закрыть с понедельника, 6 декабря, школы и организации дополнительного образования детей на карантин.
Сторонники вакцинации против коронавируса обратились к правительству РФ с требованием открыть данные об эффективности и безопасности вакцин, о статистике по побочным эффектам, которые наблюдались после прививки, а также информацию о заболеваемости и смертности от COVID-19 среди вакцинированных.