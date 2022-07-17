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Экс-советник Тэтчер назвал «позорными» антибританские комментарии Байдена

Бывший советник Маргарет Тэтчер Найл Гардинер осудил комментарии президента США Джо Байдена о притеснении ирландцев британскими властями.
REGNUM
Во время своего визита на Ближний Восток глава Белого дома встретился с лидерами Палестины и напомнил о непростой судьбе жителей страны.
РИА Новости
Советник Тэтчер назвал слова американского лидера "позорными", а самого Байдена - "невеждой".
Российская газета
Коренное население Ирландии подвергалось гонениям со стороны англичан на протяжении восьми веков.
РИА Новости

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Экс-советник Маргарет Тэтчер назвал позорными заявления Байдена о притеснении ирландцев Британией
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Экс-помощник Маргарет Тэтчер Гардинер: Байден – не друг Великобритании
Газета.Ruвчера в 12:31
Экс-советник Тэтчер назвал антибританские комментарии президента США Байдена позорными
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Экс-советник Тэтчер: Байден не друг Британии
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Экс-помощника Тэтчер привёл в ярость позорный комментарий Байдена о Британии
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Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер: Байден нам не друг
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