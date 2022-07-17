REGNUMЭкс-советник Тэтчер назвал «позорными» антибританские комментарии БайденаБывший советник Маргарет Тэтчер Найл Гардинер осудил комментарии президента США Джо Байдена о притеснении ирландцев британскими властями.REGNUMВо время своего визита на Ближний Восток глава Белого дома встретился с лидерами Палестины и напомнил о непростой судьбе жителей страны.РИА НовостиСоветник Тэтчер назвал слова американского лидера "позорными", а самого Байдена - "невеждой".Российская газетаКоренное население Ирландии подвергалось гонениям со стороны англичан на протяжении восьми веков.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияRT на русскомГазета.RuЯмал-МедиаИА Красная ВеснаЦарьградИзвестияКомсомольская правдаФАНYakutsk.ruiReactorПолитическая ЭкспертизаLife.ruПодробнее о событииЭкс-советник Маргарет Тэтчер назвал позорными заявления Байдена о притеснении ирландцев БританиейКомсомольская правдавчера в 14:35Экс-помощник Маргарет Тэтчер Гардинер: Байден – не друг ВеликобританииГазета.Ruвчера в 12:31Экс-советник Тэтчер назвал антибританские комментарии президента США Байдена позорнымиLenta.ruвчера в 13:56Экс-советник Тэтчер: Байден не друг БританииRT на русскомвчера в 13:52Экс-помощника Тэтчер привёл в ярость позорный комментарий Байдена о БританииLife.ruвчера в 12:47Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер: Байден нам не другРоссийская газетавчера в 14:28Экс-помощник Тэтчер Гардинер назвал антибританские высказывания Байдена позорнымиРИА Новостивчера в 11:38Показать ещёОценить380Поделиться