Политика

РБКРБКЭкс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
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Суд в Вашингтоне приговорил экс-советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает CNN
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