с чего всё началось

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.

Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Армия и оружие Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.

Гаджеты Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.

Общество Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку завода Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.

Политика В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.

Общество Закрылось производство холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.

Спорт Юную футболистку допустили к соревнованиям среди юношей благодаря РФС Организаторы первенства России по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, приняли решение допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю футболистку Арину Акатьеву.

Общество Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".