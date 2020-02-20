Политика
РБКЭкс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
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Суд в Вашингтоне приговорил экс-советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает CNN.Газета.Ru13:21
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