Политика
RT на русскомЭкс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
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Суд в Вашингтоне приговорил экс-советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает CNN.Газета.Ru13:21
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