с чего всё началось

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

Энергетика Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».

Экономика «Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Музыка Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).

Происшествия Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".

Экономика Глава Минстроя назвал крайней мерой отключение ЖКУ за долги Отключение коммунальных услуг за неуплату является самой крайней мерой воздействия на должников, при этом задолженность населения сейчас составляет 573 млрд рублей, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Владимир Якушев в интервью газете "Известия".

Космос Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.

Общество Главе Росприроднадзора в Южно-Сахалинске не понравилась свалка Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова в ходе поездки на Сахалин посетила старую свалку Южно-Сахалинска и новый полигон в карьере "Известковый", предназначенный для отходов областного центра.