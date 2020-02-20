Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭкс-советник Трампа приговорен к 3,4 годам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года, к трем годам и четырем месяцам заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.
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Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
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