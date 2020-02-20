Политика
РБКЭкс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
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Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по «российскому делу»
Интерфаксвчера в 13:04
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Политика
Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
Происшествия
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть без премии
Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Экономика
Число неиспользуемых грузовых поездов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Общество
В Минздраве предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»
Нарколог заметил, что во Франции даже существовал специальный термин – "дети выходного дня", то есть зачатые после пьянок на выходные.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Общество
Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили
Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Космос
Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Хоккей
Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ
Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Суд арестовал бывшую помощницу Силуанова и Дворковича
Басманный суд Москвы отправил под арест до 19 апреля Анастасию Алексееву, бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Гаджеты
Okko презентовал 4K-приставку для телевизора
Онлайн-кинотеатр Okko представил консоль Smart Box — 4К-медиаприставку, оснащенную голосовым поиском, которая может превратить телевизоры без поддержки функции Smart TV в медиацентр.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний
Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».