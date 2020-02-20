Политика

РБКРБКЭкс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
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Трамп заявил об «очень хороших шансах» на оправдание экс-советника Стоуна

РБКвчера в 19:24

Дональд Трамп заявил, что хотел бы оправдания Роджера Стоуна

Эхо Москвывчера в 18:11

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорен к более чем к трем годам тюрьмы

Газета.Ruвчера в 13:21

Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

РИА Новостивчера в 15:41

Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по «российскому делу»

Интерфаксвчера в 13:04

Бывший советник Трампа Роджер Стоун осужден 40 месяцев тюрьмы

Телеканал 360°вчера в 13:02

Трамп заявил, что у экс-советника Стоуна «высокие шансы быть оправданным»

ТАССвчера в 17:14
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Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей

Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
РИА Новости 01:03
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Общество

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
РБК вчера в 05:25
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Известия вчера в 10:53
Экономика

Число неиспользуемых грузовых поездов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Интерфакс 02:08
Общество

В Минздраве предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»

Нарколог заметил, что во Франции даже существовал специальный термин – "дети выходного дня", то есть зачатые после пьянок на выходные.
РИА Новости 02:10
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском вчера в 05:24
Общество

Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили

Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Газета.Ru 01:38
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Взгляд.ру 18 февраля в 04:41
Хоккей

Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ

Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
BFM.ru 00:10
Общество

Суд арестовал бывшую помощницу Силуанова и Дворковича

Басманный суд Москвы отправил под арест до 19 апреля Анастасию Алексееву, бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича.
Ведомости вчера в 12:54
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Российская газета вчера в 12:04
Гаджеты

Okko презентовал 4K-приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил консоль Smart Box — 4К-медиаприставку, оснащенную голосовым поиском, которая может превратить телевизоры без поддержки функции Smart TV в медиацентр.
Политическая Экспертиза 18 февраля в 02:55
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Общество

Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний

Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».
РБК вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
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