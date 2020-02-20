Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.

Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

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Политика Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.